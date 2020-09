Vyšetřovací tým Kuciak rozpustili předčasně, pak chyběly důkazy

Stanovisko Sabové zprostředkoval předseda specializovaného trestního soudu Ján Hrubala. „Předsedkyně senátu mi oznámila, že medializované informace o hlasování soudců jsou nepravdivá. Zároveň mě požádala, abych zamezil šíření nepravdivých zpráv ze soudního spisu,“ řekl Hrubala.

„Spekulace o tom, kdo jak hlasoval, zasahují výrazně a bez opory v zákoně do osobního a profesního života dotčených soudců,“ dodal Hrubala.

Tým Kuciak

Po vynesení osvobozujícího rozsudku odborníci poukázali na fakt, že vyšetřovací tým Kuciak byl rozpuštěn loni v říjnu a v čase, kdy probíhalo soudní přelíčení, již neexistoval. Šéfem týmu byl vyšetřovatel Peter Juhás, který nyní tvrdí, že soud se nezabýval všemi důkazy, které jeho tým získal. „Chybou bylo, že tým Kuciak byl rozpuštěn. Teď se ukazuje, že to nebylo dobré řešení,“ řekl Juhás televizi Markíza.

Bývalý policejní prezident Milan Lučanský, který vyšetřovací tým Kuciak rozpustil, tvrdí, že Juhás byl nezkušený a měl mít nad sebou dohled. „Nikdy před touto trestní věcí nevyšetřil žádnou vraždu ani jiný závažný trestný čin. Nikdy jsem mu nezasáhl do jeho vyšetřování. Zaprvé jsem na to jako prezident neměl zákonné oprávnění, zadruhé jsem to nikdy předtím neudělal,“ napsal Lučanský na sociální síti.

Podle Lučanského měli vyšetřovací spis kontrolovat také Juhásovi nadřízení, ale k tomu asi nedošlo. „Juhás se nechával slyšet, že on je procesně samostatný a může ho kontrolovat pouze prokurátor. Podal návrh na obžalobu a tím se obral o možnost dalšího dokazování,“ tvrdí bývalý policejní prezident.

Nečekané osvobození

Právní zástupce matky zavražděné archeoložky Roman Kvasnica vyjádřil přesvědčení, že vzhledem k obsahu důkazů k osvobození Kočnera a Zsuzsové nemělo dojít. „Každému jsem říkal, že se to nedá osvobodit, protože to by soud musel vykonat mnohem víc důkazů, aby vyvrátil skutečnosti, které jednoznačně svědčí o jejich vině,“ řekl Kvasnica.

„Doposud jsem nepochopil, co vedlo soud k závěru, že obžalované osvobodil. Ve vztahu ke Kočnerovi a Zsuzsové přece existuje celá řada nepřímých důkazů. Existuje i přímý důkaz, a tím je jejich komunikace, v níž podle mě jednoznačně rozebírají otázky týkající se vraždy Jána Kuciaka,“ dodal Kvasnica.

Právní zástupce upozornil, že tým Kuciak měl být k dispozici v průběhu soudního přelíčení, aby podpořil prokurátora. „Lidé, kteří dokonale znají obsah vyšetřovacího spisu, jeho příloh a digitálních stop by byli k dispozici a pracovali by,“ konstatoval.

Kočnerovy páky

Otec zavražděného novináře Jozef Kuciak byl z osvobozujícího rozsudku šokovaný. „První, co mě napadlo bylo, že Kočner má ještě stále nějaké páky, které asi použil. Možná kdyby ho odsoudili, začal by mluvit a ohrozil by další lidi,“ uvedl Jozef Kuciak v rozhovoru pro deník Pravda.

Kuciak st. však po rozhovoru s právním zástupcem připustil, že osvobozující rozsudek může souviset s nesprávným vyhodnocením důkazů.