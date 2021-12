V4 se s Macronem shodli na podpoře jádra

„Francie a my jsme byli hlavní bojovníci za to, aby jádro a plyn byly uznány jako bezemisní zdroje. Diskutovali jsme o emisích povolenkách. To je de facto daň za emise, není možné s nimi spekulovat, to není burza,” řekl po jednání lídrů premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že již Evropské komisi poslal dopis, aby s emisní povolenky začala pořádně řešit.