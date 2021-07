ON-LINE: Česko má 203 nově nakažených, je to druhé nejvyšší číslo za poslední týden

7:42 - V České republice počty případů stagnují, se zhruba 27 případy zůstává na 21. místě (před týdnem bylo případů v ČR přibližně 28 na 100 tisíc obyvatel za 14 dní). Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

7:40 - Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní zůstává nejhorší situace ze zemí Evropské unie na Kypru (1514 případů na 100 tisíc obyvatel, před týdnem to bylo 1484).

6:30 - Izrael se stane první zemí, která začne lidem dávat třetí posilující dávku vakcíny proti koronaviru. Ve čtvrtek večer to oznámil premiér Naftali Bennett s tím, že třetí dávku budou dostávat lidé nad šedesát let. Ukázalo se, že vakcína postupně ztrácí účinnost. Každé dva měsíce asi šest procent. V žádné jiné zemi zatím není podávání třetí dávky schváleno, ale Bennettův tým expertů doporučil 56 hlasy proti jednomu, že by se měla podávat.