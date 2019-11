Mečiara zvolili volebním lídrem nové strany

„Jdeme do boje o moc a o změny, které by se měly na Slovensku uskutečnit. Došli jsme k závěru, že je potřeba vytvořit politickou sílu, která by působila sjednocujícím způsobem. Máme však nevýhodu - krátký čas do voleb a menší ekonomické zdroje,“ připustil Mečiar.