Kauza Bohemia Energy vrací do hry hromadné žaloby

Jak ale vzápětí upozornili kritici, tito lidé těžko mohou doufat, že by jim hromadné žaloby v brzké době pomohly. S tím, že předložený návrh dojde ještě změn, ostatně počítá i ministerstvo spravedlnosti. Jak úřad sdělil Právu, zákon by měl být upraven do souladu s evropskou směrnicí, která se zavedením zástupných žalob spotřebitelů počítá do léta 2023.