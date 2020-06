Hrinko: Policisté z Vrútek několikrát chybovali, stříleli proti sobě

Co Vás napadne, když se podíváte na video ze zásahu dvou slovenských policistů proti útočníkovi z Vrútek?

Z kamerového záznamu jde vidět absolutní chaos, okolnosti jsou chaotické a nevíme, co tomu dění předcházelo. Předpokládám, že přijíždějící hlídky pátraly po pachateli a jely mu naproti, tak jak se to dělá i u nás. Ve chvíli, kdy na něj policisté narazili, tak ten člověk chtěl zřejmě zaútočit i na ně a nechtěl se vzdát. Dle mého názoru je použití služební zbraně na místě, protože to byl ozbrojený pachatel, který útočil, a v tomto případě může policista zbraň použít.

Vytáhnout zbraň a začít střílet bylo tedy adekvátní? I to, jakým stylem k té střelbě došlo? Mám na mysli ten útěk policisty před útočníkem.

Ano, byla. Ono to opravdu v jednu chvíli vypadá, že policista utíká před pachatelem, ale já musím říct, že to je možná právě proto, aby si stihl vytáhnout zbraň a dostal se do prostoru, kde ji může použít. Jak je na videu vidět, byly tam nějaké maminky s dětmi. Který policista by takhle bezhlavě střílel uprostřed města? Takže útěk je také v pořádku.

Dobře, jak jste ale sám řekl, zásah vypadá velmi chaoticky, byly tam podle vás nějaké chyby?

Několik velmi závažných taktických chyb tam vidím. A to jak při bezprostředním použití zbraně, tak i při odzbrojení pachatele a dostáním zbraně od něj.

Zasahující policista se mohl splést a ve rvačce zastřelit vlastního kolegu.

Tak si je pojďme rozebrat. Je jednou z chyb to, jak první policista střílí po útočníkovi, který má přímo za zády druhého policistu a vlastně hrozí, že místo útočníka zastřelí svého kolegu?

Přesně tak. Z toho videa vidím, že jsou jakoby u sebe a překrytí, a střílet do prostoru, kde je můj kolega... to se mělo vyřešit trochu jinak. Mohl se splést a ve rvačce zastřelit vlastního kolegu. To je takticky špatně. Neříkám, že to bylo ve své podstatě celé zle, ale pouze takticky špatně vyhodnoceno.

Policejní koordinátor Martin Hrinko Foto: Aleš Fuksa, Právo

Jaké by tedy bylo správné taktické řešení?

Já bych to řešil tak, že když bych viděl, že ten útočník napadá mého kolegu, použil bych zbraň k úderu. Byli blízko, mohl ho zbraní praštit do hlavy, to je také donucovací prostředek. Nebo mohl udělat pár kroků do strany, aby ze svého střeleckého úhlu dostal kolegu. Ale on střílí jakoby na dva lidi ve rvačce, což je nebezpečné. Každopádně klobouk dolů, že trefil pachatele.

Policisté na ulici nezabíjejí a nestřílí po lidech v rámci výkonu služby denně. Takže si umím představit, že jim běželo hlavou.

Co dalšího se vám na postupu nezdá?

To, jak na sebe spadli s tím útočníkem, tak to vypadá, že se ti policisté zranili navzájem. Ten padající zřejmě střelil do nohy nebo kolene kolegu v reflexní vestě, který nakonec toho samotného pachatele zastřelil. Kvůli tomu učíme policisty, aby zbraň použili až jako poslední možnost, a když už z ní vystřelí, tak musí mít jistotu, že nezraní někoho nezaujatého, což v tomto případě byl jeho kolega.

Dále jsem po prostudování videa zjistil, že když útočníka střelili a ten zůstal ležet, po jeho levé ruce zůstal ležet nůž. Chápu, že k tomu mohlo vlivem stresu dojít, ale představte si, že vedle leží zraněný pachatel i kolega, a ten policista hledá pravděpodobně mobil, aby zavolal zdravotnickou pomoc.

Takže určitý problém spatřujete v okamžitém neposkytnutí pomoci kolegovi, nebo v tom, že odběhl pryč?

Ten mobil nenašel, tak odběhl pryč a nechal tam útočníka s nožem na dosah. Ten by se eventuelně mohl ještě probrat a toho zraněného policistu pobodat. Až když přiběhnou další policisté, tak jeden z nich teprve ten nůž odkopává pryč.

Česká policie je v tomto směru trochu dále než ta slovenská.

I Česko už má za sebou podobné útoky, jmenovitě například masakr z ostravské nemocnice. Lze počínání policistů v Česku a na Slovensku v takovýchto situacích nějak porovnat? Jak by to asi vypadalo u nás?

Situaci u nás a na Slovensku srovnat nelze. Ale dovolím si říct, že česká policie je v tomto směru trochu dále než ta slovenská. Je to způsobeno také tím, že my jsme poté, co v roce 2015 útočník vystřílel restauraci v Uherském Brodě, začali zavádět tzv. prvosledové hlídky, kterých je nyní v Česku přes 200 a jsou pro tyto situace speciálně vyškoleny.

Policisté z těchto hlídek počítají s tím, že na ně vyběhne buďto ozbrojený člověk nebo střelec. Jsou na to připraveni a počítají se tím, že jestli tam jdou oni, tak že situaci vyřeší na místě. Na Slovensku to tak není. Tam se seběhnou všichni policisté, například z místního oddělení, tak jak by to bylo u nás předtím, než jsme zavedli ty prvosledové hlídky.

Mluvil jste o tom, že se ti policisté pravděpodobně postřelili navzájem. Myslíte si, že určitou roli v tom mohl hrát i případně nedostatečný výcvik? Byli na tom podle vás střelecky špatně?

To ne, oni dokonce trefili toho pachatele. Ale z toho videa mi opravdu připadá, že se navzájem střelili. To znamená, že manipulace se zbraní, která je taktéž součástí výcviku, zřejmě nebyla úplně zažitá, což může být důsledek i nedostatku střeleb, například kvůli personální tísni u sboru.

U policie jste dlouho, zažil jste toho už hodně, co se zhruba mohlo těm policistům honit hlavou? Mohlo se to nějak odrazit na jejich počínání?

Hlavou se jim určitě honilo to, jak vyřešit tu situaci. Policisté na ulici nezabíjejí a nestřílí po lidech v rámci výkonu služby denně. Takže si umím představit, že jim běželo hlavou, co se stane, když střelí špatně, zastřelí nesprávného člověka a vlastně také ta tenká hranice mezi tím, že dnes jsou strážci zákona, a zítra mohou být kriminálníci.

Nebo také to, že mají doma třeba rodinu a co s ní bude, když ho útočník zabije. Tihle lidé nejsou cvičení na to, aby toho útočníka zabili, ale když už na to dojde, hledají všechny možnosti, jak pachatele překonat.

Co teď policisty, kromě rekonvalescence, podle vás čeká?