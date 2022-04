Národní muzeum otevře 3. května výstavu s názvem ZeMě. Chce, aby se díky ní lidé zamysleli nad stavem přírody ve svém okolí a podíleli se na jeho zlepšení. Expozice by jim mohla ukázat, jak na to. Od pátku do pondělka se navíc lidé mohou zapojit do mezinárodní soutěže mapování městské flory a fauny - stačí si stáhnout aplikaci, pořídit fotky přírody ve svém městě a fotky sdílet.