Advokát měl obrat nevlastní dceru o výživné

„Nevlastní dceru jsem vychovával až do skončení vysoké, do té doby se ke mně chovala jako k vlastnímu. Vymáhal jsem výživné po jejím biologickém otci, to chodilo na můj účet, ke kterému mohla i manželka. Na výživu rodiny jsem platil měsíčně velké částky, součástí toho bylo i to výživné použité na chod domácnosti,“ uvedl.