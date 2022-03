DOKUMENT: Projev prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského na summitu NATO

Vážení účastníci!

Zdravím z Kyjeva, našeho hlavního města, které bojuje už měsíc, stejně jako celý náš stát.

Ano, je to pravda – nejsme v Alianci. Nejsme v nejmocnějším obranném svazu na světě. Nejsme jedním z 30 států zastřešených ochranou. Pod záštitou článku 5 (Severoatlantické smlouvy zaručujícího kolektivní obranu kteréhokoliv jednoho napadeného člena - pozn. red.).

Připadáme si jako v „šedé zóně“. Mezi Západem a Ruskem. Ale chráníme s vámi všechny naše společné hodnoty. A my jsme lidé světla! A všechny tyto hodnoty už měsíc hájíme!

Měsíc hrdinského odporu. Měsíc nejčernějšího utrpení. Měsíc beztrestného ničení mírového státu a s ním i celé architektury globální bezpečnosti. To vše má celý svět na očích.

V průběhu desetiletí Rusko nashromáždilo značné zdroje, vojenské zdroje, lidskou sílu a vybavení, bomby a rakety. Investovali šílené peníze do smrti, zatímco svět investoval do života. Ukrajina se ale drží statečně! Za cenu tisíců životů. Za cenu zničených měst. Za cenu téměř deseti milionů migrantů. Tři a půl z nich je již na vašich územích, na územích zemí NATO. Jsem vděčný za podporu těchto lidí. A lidé bohužel nadále opouštějí své domovy. Prchají před terorem, který s sebou okupanti přinesli.

První hodiny invaze pro nás znamenaly brutální raketové útoky. Během měsíce války Rusko vypálilo více než tisíc různých raket proti našim městům. Provedlo stovky náletů.

24. února jsem vás oslovil s naprosto jasnou, logickou žádostí o pomoc při uzavření našeho nebe. Jakoukoli formou. Chraňte naše lidi před ruskými bombami a raketami. Jasnou odpověď jsme neslyšeli. Ukrajina nemá silné protiraketové zbraně, má mnohem menší letadla než Rusko. Jejich výhoda na obloze je proto podobná použití zbraní hromadného ničení.

A důsledky vidíte dnes – kolik lidí bylo zabito, kolik mírumilovných měst bylo zničeno.

Ukrajinská armáda už měsíc vzdoruje v nerovných podmínkách! A to samé opakuji už měsíc. Aby Ukrajina zachránila lidi a naše města, potřebuje vojenskou pomoc – bez omezení. Jako bez omezení, Rusko proti nám používá celý svůj arzenál. Ničí vše živé. Jakékoli předměty – od domů po kostely, od skladů potravin po univerzity, od mostů po nemocnice.

Ukrajina se na vás obrátila s žádostí o letadla. Abychom nepřišli o tolik lidí. A vy máte tisíce stíhaček! Ale zatím jsme žádnou nedostali.

Žádali jsme o tanky. Abychom mohli odblokovat naše města, která nyní umírají – Mariupol, Berďansk, Melitopol a další. Města, kde Rusko drží statisíce lidí jako rukojmí a uměle vytváří hlad – žádná voda, jídlo, nic.

Máte alespoň 20 000 tanků! Ukrajina požádala o procento, jedno procento ze všech vašich tanků! Dejte nám je nebo nám je prodejte. Ale jasnou odpověď zatím nemáme... Nejhorší na válce je nemít jasné odpovědi na žádosti o pomoc.

Ukrajina tuto válku nikdy nechtěla. A nechce roky bojovat. Chceme jen zachránit naše lidi. Chceme přežít! Jen přežít! Jako každý národ na to máme právo. Právo na život. Právo na toto jedno procento.

A já neviním NATO – chci mít jasno. Nejste vinní. Nejsou to vaše rakety, nejsou to vaše bomby, které ničí naše města. Mimochodem, dnes ráno tam byly fosforové bomby. Ruské fosforové bomby. Dospělí byli znovu zabíjeni a děti byly znovu zabíjeny. Chci jen, abyste věděli, že Aliance stále může zabránit umírání Ukrajinců v ruských úderech, v ruské okupaci tím, že nám poskytne všechny zbraně, které potřebujeme.

Ano, nejsme v Alianci. Já to netvrdím. Ukrajinci si ale nikdy nemysleli, že je rozdíl mezi Aliancí a státy Aliance. Že ve věcech života a smrti můžete být jako jednotlivci silní, ale jako společenství už ne. Že se NATO může bát ruských akcí.

Jsem si jistý, že už chápete, že Rusko se nehodlá zastavit na Ukrajině. Nehodlá a nezastaví. Chce jít dál. Proti východním členům NATO. Pobaltské státy, Polsko – to je jisté. Přestane pak o tom NATO přemýšlet a obávat se reakce Ruska? Kdo si tím může být jistý? A věříte, že článek 5 může fungovat?

„Budapešť“ už je pryč. Naše budapešťské memorandum (z roku 1994, v němž i Rusko garantovalo územní integritu Ukrajiny - pozn. red.) nezajistilo mír na Ukrajině. A řeknu vám upřímně, ani dnes Budapešť nepracuje pro mír na Ukrajině.

Ano, dostáváme pomoc od jednotlivých členů Aliance. Jsem velmi vděčný. Ukrajinci jsou za to všichni upřímně vděční. Každému z vás, kdo dáváte to, co máte, tím, že nás podporujete.

Ale co Aliance? Otázka článku 5 je zásadní. Jen chci, abyste věděli, co si o tom myslíme. A upřímně vám přeji, abychom se ve svém hodnocení a ve svých pochybnostech mýlili. A aby to tak bylo – že máte vlastně velmi silnou Alianci. Protože pokud se mýlíme, svět je v bezpečí. Pokud se ale byť jen jedním procentem nemýlíme, žádám vás, abyste přehodnotili svůj postoj. Své vlastní odhady. A skutečně se postarali o bezpečnost. Bezpečnost v Evropě a potažmo i ve světě.

Můžete nám dát jedno procento ze všech vašich letadel. Jedno procento všech vašich tanků. Jedno procento! Nemůžeme si to jen tak koupit. Taková dodávka přímo závisí pouze na rozhodnutích NATO, mimochodem na politických rozhodnutích.

Salvové palebné systémy MLRS. Protilodní zbraně. Prostředky protivzdušné obrany. Dá se bez toho taková válka přežít?

Takže až bude po všem, dá nám to, stejně jako vám, stoprocentní jistotu. A tu potřebujeme. Je to to jediné, co od vás požaduji. Po měsíci takové války. Toto je žádost pro naši armádu. A po takové válce proti Rusku... prosím, už nikdy, nikdy nám neříkejte, že naše armáda nesplňuje standardy NATO.

Ukázali jsme, čeho jsou naše standardy schopny. A kolik můžeme dát společné bezpečnosti v Evropě a ve světě. Jak moc můžeme udělat pro to, abychom se chránili před agresí vedenou proti všemu, čeho si ceníme a čeho si ceníte i vy. NATO však musí ještě ukázat, co může udělat pro záchranu lidí. Ukázat, že jde skutečně o nejmocnější obranné sdružení na světě. A svět čeká. A Ukrajina velmi čeká. Čekání na skutečnou akci. Skutečné záruky bezpečnosti. Od těch, jejichž slovo je důvěryhodné. A jejichž činy mohou udržet mír.

Skutečně. Všechny nabídky jsou na stole. Naše potřeby jsou na stole. Okamžitě potřebujeme mír. Odpovědi jsou na vás.