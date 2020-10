DOKUMENT: Projev prezidenta republiky k národu

setkáváme se v těžké chvíli. Roste počet nakažených koronavirem, roste počet hospitalizovaných, roste počet těžce nemocných, a co horšího, roste počet mrtvých. Kdysi, když počet mrtvých byl na velmi nízké úrovni, jsme se mohli utěšovat tím, že covid se dá vyléčit, ale úmrtí se samozřejmě vyléčit nedá a je to nesmírná ztráta pro naši společnost, pro rodiny těch, kdo zemřeli, pro všechny z nás.

Ale o lidské životy může bojovat každý z nás. Máme k dispozici jenom jednu jedinou zbraň, protože vakcína ještě neexistuje. Touto zbraní je malý kousek látky, který si přivěsíme na obličej a který nás chrání před nákazou a naopak my chráníme druhé před touto nákazou. A to je problém, o kterém bych dnes s vámi chtěl především mluvit. Nenechte si tuto zbraň vyrazit z ruky. Nenechte se svést lidmi, kteří sice o epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další, zubaře, kardiology, zpěváky. Jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates. Ignorujte názory těchto lidí, protože nejsou odborné, a věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci. Povolali jsme do zbraně vítěze nad první vlnou koronaviru, pana profesora Prymulu a já pevně věřím, že bude úspěšný i v boji s vlnou druhou. Plně podporuji opatření vlády, i když si myslím, že někdy mohla být lépe komunikována.