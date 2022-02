Hledáte dokonalou dovolenou? Blue Style přichází s novinkami!

Pojďme se podívat do cestovní kanceláře, která i v nejtěžším období pandemie covidu-19 umožňovala svým klientům odletět za sluncem a mořem. Ta kancelář je všem dobře známý Blue Style, který představu většiny z nás o ideální dovolené má již ve svém názvu. Slyšíte to? Šplouchání vlnek modré hladiny moře pod modrým nebem…

Přesně to je styl dovolené, po jaké většina suchozemců touží. Kdo někdy s Blue Style vycestoval, a takových je opravdu mnoho, tak dobře ví, že její zakladatelé – Lenka Pátek a Imed Jeddai – pro své klienty připravují dovolenou, na jakou by se s chutí vydali i oni sami.

Zakladatelé Blue Style Lenka Pátek a Imed Jeddai Foto: Blue-style.cz

Příležitost být ještě lepší

Pro Blue Style nebyly minulé dva roky katastrofické, ale naopak přínosné. Lenka a Imed od samého počátku brali celosvětovou pohromu především jako příležitost zdokonalit své služby. Vytvořili masivní on-line komunikační systém a tam, kam konkurence přestala létat, oni naopak s leteckými zájezdy pokračovali. Dokázali to zařídit tak, že klienty dopravovali na místa vysněných dovolených a zajistili, že si to tam dokonale užili. Tento přístup přinesl ovoce i druhé straně. Hoteliéři najednou nemuseli zavřít svá zařízení, protože měli přísun turistů. Turisté se zase za rozumné peníze dostali do míst, která jsou pro ně v běžných podmínkách nedostupná.

Blue Style plní sny o dovolené už 25 let Foto: Blue-style.cz

Porovnávat začátky cestovní kanceláře Blue Style se současným stavem vlastně není dost dobře možné. A to jednoduše proto, že se jejich přístup ke klientům za pětadvacet let nijak nezměnil. Jediné, co se mění, je servis. S digitálními komunikačními systémy a automatizovanými procesy mohou klienti i větší problémy řešit jednoduše z domova.

Nová vizuální identita

Světlo světa spatřila v těchto dnech i nová vizuální identita společnosti, která dává najevo, že se cestovní kancelář ještě více stará o své klienty a ráda jim plní představy o skvělé dovolené. Ptáte se jak? Třeba novými destinacemi. V nabídce zájezdů se nově objevily Lefkada, Santorini, Madeira, Kapverdy nebo Severní Kypr. Jde o cestovatelské, ale i pobytové destinace.

Nově si můžete s Blue Style užít dovolenou na Lefkadě Foto: Blue-style.cz

Pro klienty je nová vizuální identita a nové logo signálem, že si mohou rychleji a jednodušeji vybrat svou dovolenou. U každé destinace mají na výběr, jak dlouho tam chtějí pobýt, nic je nesvazuje. Říká se tomu duration free dovolená a je jenom na časových a finančních možnostech klienta, jak dlouhý pobyt zvolí – pět, sedm, devět nebo čtrnáct dní, to je na osobní preferenci každého klienta.

Nová vizuální identita Blue Style Video: Blue-style.cz

Dovolenou si může užít každý

Pokud toužíte po krásné dovolené, ale vaše současné finanční podmínky tomu nejsou nakloněny, nezoufejte! Můžete využít další z nabízených služeb Blue Style – bezúročnou půjčku. Svou vysněnou dovolenou splatíte podle svých možností, a nemusíte se tedy nijak uskrovňovat. A nebude vás to stát ani korunu navíc!

Servis, který oceníte

Blue Style má v průměru jednoho delegáta na patnáct klientů. Delegát tak má dobrý přehled o tom, co každý klient potřebuje. Důležité je i zajištěné on-line propojení se zdravotní pojišťovnou, takže případné zdravotní komplikace se řeší v reálném čase, a to včetně úhrad.

Blue Style připravil v letošním roce pro klienty mnoho nových destinací Foto: Blue-style.cz

A nakonec trumf, který ulehčí rozhodnutí každému. Když porovnáte svou představu o dovolené se skutečností, nebudete zklamaní. Popisy destinací a ubytování nabízené kanceláří Blue Style neklamou ani nepřehánějí. Co je v nich napsané, to platí. Zklamaný klient nepatří do slovníku cestovní kanceláře Blue Style, a to je něco, co platilo v roce jejího založení a co platí i dnes.