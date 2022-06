Ján Svorada: Možnosti dopingu v cyklistice byly, ale bylo to na osobním rozhodnutí

„Kolo bylo vždycky asi jasná volba, ale můj tatínek, rovněž bývalý závodník, se mě snažil natlačit do jiného sportu, který by byl méně fyzicky náročný a kde by se třeba dalo vydělat více peněz,” vzpomíná Svorada, který tak v mládí začínal s hokejem a k cyklistice se dostal ve 12 letech. Za deset let pak vyhrál etapový Závod míru.