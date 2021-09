Učila mezi Mayi a zabila štíra sprejem. Mexiko je srdcovka, říká o zemi Češka

Jak se žije v zemi, která proslula mimo jiné vysokou kriminalitou a drogovými kartely? Jaké jsou tamní zvyky a kultura? Romana Marksová se do Mexika přestěhovala s rodiči, když jí byly čtyři roky a žila v něm do dvanácti let. Chodila do tamní školy, měla mexické kamarády a poznávala krásy země, která je bohatá na sopky, hory, památky původních indiánských kultur nebo koloniální architekturu.