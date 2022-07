S malými dětmi na měsíční roadtrip po USA? Jde to i bez tabletů

Karolína je maminkou dvou malých dětí. S mužem rádi cestovali už před založením rodiny, ale ani obdobím covidu, ani dětmi si cestování nechtěli nechat sebrat. Nikdy nebyli na válení v resortech, kde by den co den chodili na stejnou pláž stavět hrady z písku. A tak s batoletem projeli Nový Zéland, o dva roky později se vydali s miminkem a předškolačkou na měsíc do USA. Létání, ani předem nezařízené ubytování nepovažovali za problém. Během 31 dní najeli přes 5600 kilometrů.