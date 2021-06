Radost z řízení se dá najít i tam, kde ji nečekáte

Sousloví „radost z řízení” u leckoho může mít určitou pachuť politické nekorektnosti. Koho řízení baví, určitě jezdí rychle, a tedy nebezpečně, řekne si možná ten, kdo sedá za volant jen s nechutí a z donucení, že mu nic jiného nezbývá. Musí to tak skutečně být?

Odhlédněme nyní od zkratky „rychlá jízda = nebezpečná jízda”, kterou jsme snad dostatečně vyvrátili v minulých dílech podcastu. Je nicméně pravdou, že řadě nadšenců do aut sedí svižná jízda a že se při ní orientují zejména podle toho, jaká rychlost je dané situaci přiměřená, nikoliv jaká je v místě zrovna nejvyšší dovolená. Stejně jako všichni ostatní, i oni jedou tak, aby nehavarovali.

Chce nám EU zakázat radost z řízení? Je to trochu jinak

Chce nám EU zakázat radost z řízení? Je to trochu jinak Podcasty

Nicméně radost z řízení tkví často v detailech, kterými člověka to či ono auto baví. Ať to jsou jízdní vlastnosti, nebo třeba detaily jeho fungování či drobné hračičky, které nabízí na displeji. Pramenit může i z dobré spolupráce s náhodnými ostatními řidiči – třeba, že umí krásně „zipovat”. Anebo z čehokoliv jiného, co silniční provoz v realitě, nikoliv na papíře, jakkoliv drobně vylepší.