PMS: S dítětem na spontánní sex zapomeňte. Bez plánování to nejde

Ráno se za ním zabouchnou dveře a vesele si odkráčí do práce odpočívat. Tak to často vnímají ženy na rodičovské dovolené, ale jedná se samozřejmě o zkreslenou představu. David sice nepopírá, že si v práci od dítěte odpočine, ale zdaleka ne klidným, nýbrž vcelku aktivním až hektickým způsobem. Má rád, když je zaneprázdněný a když se díky své práci může učit nové věci, ať už se jedná o téměř jakýkoliv obor.

Davidův syn oslaví brzy druhé narozeniny, momentálně prochází obdobím vzdoru, růstem stoliček, a i tak má neustále energie na rozdávání. Je vděčný za to, že jeho syn je zdravý, že po něm zdědil humor, energii i kreativitu, ale doufá, že alespoň ve výšce si vzal něco z druhého genového fondu, protože celá jeho rodina dorostla pouze hobitího vzrůstu.

Na partnerce oceňuje David její odhodlání věnovat se stoprocentně dítěti. Uvědomuje si, že aktivní batole dokáže člověka vystresovat a psychicky i fyzicky odrovnat, a možná i proto tvrdí, že by s partnerkou spíš neměnil a na rodičovskou raději nešel. Přesto přiznává, že si čas s dítětem, ať už ho tráví jakýmkoliv způsobem, velmi užívá.

Do budoucna se těší na společné hraní počítačových her, pro které má celý život slabost. Čeká ho ale nejspíš i chození po třídních schůzkách kvůli synovým problémům v rámci respektování autorit, s čímž měl v dětství veliký problém on sám.