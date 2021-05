Od klaksonu až k ostřikovačům: Soužití řidičů a cyklistů na silnicích

S teplejšími dny se na silnicích budeme čím dál více potkávat s motorkáři a cyklisty, kteří své stroje po zimě vytáhli z garáže. Vzájemná ohleduplnost všech účastníků silničního provozu by měla být samozřejmostí.

Klín mezi ně nově vráží i sněmovnou schválený povinný odstup při předjíždění, který řidič nemá jak změřit a policista nemá jak prokázat, ale přesto za něj hrozí „noty v čistírně”, tedy zákaz řízení na několik měsíců. A na spoustě silnic by předjetí nebylo legální vůbec, pokud by cyklista nezastavil.

Co konkrétně za to může a že si navzájem nemají co vyčítat, se snažím odhalit ve čtvrtém dílu podcastu Po asfaltu. Samozřejmě spolu s nápady, jak přispět ke zlepšení, protože na obou stranách je pro něj spousta prostoru.