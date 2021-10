Očima Saši Mitrofanova: Zatýkání, věznění, pronásledování. Zprávy z Ruska jako před mnoha lety

Kemerovská oblast: 61letá důchodkyně stane před soudem za vyjádření na sociální síti, která stát považuje za projev extremismu. Bližší informace chybí. Voroněžská oblast: Alexandr Gluškov, který byl odsouzen na dva roky trestanecké kolonie za to, že se během demonstrace na podporu Alexeje Navalného dne 23. ledna tohoto roku dotkl helmy příslušníka zásahové jednotky, byl odvezen neznámo kam. Tomská oblast: prokurátor žádá uložit pokutu ve výši 500 000 rublů 80leté Jeleně Saveljevové za to, že patří k Svědkům Jehovovým, které Kreml v Rusku zakázal.

Rostovská oblast: vojenský soud prodloužil pobyt za mřížemi novináři dagestánského nezávislého listu Černovik Abdulmuminu Gaždijevovi do 28. ledna 2022. Gadžijev je za mřížemi bez soudu od července 2019. Ruská organizace na obranu lidských práv Memorial ho prohlásila za politického vězně. Jakutsko: ministerstvo spravedlnosti zařadilo mezi zahraniční agenty sdružení na obranu lidských práv Jakutsko, náš názor. Dagestán: aktivista Salim Chalitov oznámil, že ho na ulici přepadli příslušníci tzv. Centra E čili oddělení policie pro boj s extremismem.

Moskva: soud uložil pokutu ve výši 30 000 rublů první tajemnici moskevského výboru Komsomolu Darje Baginové za to, že si dovolila oznámit konání schůzky poslanců za komunistickou stranu s voliči, která se odehrála v Moskvě 20. září. Krasnojarsk: příslušníci tajné služby FSB zmlátili obyvatele města během domovní prohlídky, kterou u něj prováděli. Moskva: soud omezil práva šéfky Aliance lékařů, nezávislé profesní organizace, Anastázie Vasiljevové, na jeden rok. Znamená to, že nesmí opustit své obydlí v době od 22. do 6. hodiny, nesmí opustit Moskvu a nesmí se zúčastnit žádné veřejné akce. Měla podle soudu vyzývat k porušování státních opatření proti covidu.