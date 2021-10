Očima Saši Mitrofanova: Putin má pravdu, Rusko je zvláštní a výbojná civilizace

Ostatně sám Vladimir Putin v září 2019 řekl: „Rusko není jen země, je to zvláštní civilizace“. Ruská realita vždy přinášela dost důkazů, že je v mnohém zcela jiná než skutečnost na západ, východ či jih od ruských hranic.

Reakce ruských slouhů v Česku, že jde o falza, zvrátilo rozhodnutí Vyšetřovacího výboru RF zahájit šetření, čímž tato státní instituce uznala věrohodnost materiálů. Proč nikomu v Rusku nepřijdou zvěrstva sadistů v uniformách nenormální? V knize to rozebírám podrobně. Jen stručně: protože je to v povaze ruského státu od carů až k Putinovi.

Covidová pandemie v RF je teď na vrcholu. Vicepremiérka Taťána Golikovová prohlásila, že pro zlepšení situace bude ke každé nemocnici přidělen pop a bude v ní postaven pravoslavný chrám. Jednou z nových poslankyň Státní dumy po tzv. volbách v září se stala Žanna Rjabcevová z Jekatěrinburgu. Proslula návrhem, že vedle tohoto města má být postaven největší pravoslavný chrám na světě, do kterého by se mělo vejít 37 000 lidí.

„Až začne válka, Rusko vydrží. Protože tady, na Urale, se zastaví pohyb Číňanů. Nedostanou se dál než na Ural, protože tady budou pokřtěni. Stane se to v největším pravoslavném chrámu na světě,“ řekla Rjabcevová. Teď bude schvalovat ruské zákony.

Režimu v minulých dnech začali docházet odpůrci, takže sáhl i do vlastních řad. Byl zatčen a obviněn z vlastizrady s horní hranicí trestu 20 let Ilja Sačkov. Zakladatel a šéf společnosti Group-IB, která spolupracovala v oblasti počítačové bezpečnosti jak s Microsoftem, tak s ruskými tajnými službami, dokonce prováděl svou firmou Putina a je s ním vyfocen. Vyšetřování je sice označeno jako přísně tajné, ale v ruské IT komunitě spekulují, že tajní podezřívají Sačkova ze spolupráce se Západem.