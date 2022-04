Jaroslav Kulhavý: Kilometry na kole nepočítám, na další profesionální sezónu to nevidím

Během kariéry vyhrál biker Jaroslav Kulhavý prakticky všechno, co se vyhrát dalo. Je olympijským vítězem, mistrem světa i mistrem Evropy. V disciplíně cross country na sklonku kariéry už vyklidil pozice. Jak sám říká, nechce si jezdit pro dvacátá místa. Co chybělo k páté účasti na olympiádě? A jak daleko byl přestup do silniční cyklistiky? Podívejte se na další epizodu Dobojována, kterou moderuje Jakub Štěpánek. Poslechnout si ji můžete i v audio přehrávači.