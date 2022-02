DOBOJOVÁNO: Jako kluk vletěl pod tatrovku, bez nohy to dotáhl až do nejslavnějšího závodu světa

V mládí se toužil stát fotbalistou, paradoxně nedaleko Letné však jeho sen ukončila projíždějící tatrovka. Jiří Ježek přišel o část nohy, přesto později dokázal na kole porážet zdravé závodníky, startoval na Tour de France, získal šest zlatých paralympijských medailí a stejný počet titulů mistra světa. Jak se vyrovnal s vážným úrazem? Co se mu honilo hlavou při startu na nejslavnějším závodě světa a co mu do života přinesla cyklistika?