DOBOJOVÁNO: V atletice vystřídala několik disciplín, prohrávat ale neuměla v žádné

Ve vrcholné atletice strávila Denisa Helceletová (dříve Rosolová) 16 let, za dobu své kariéry vystřídala hned několik disciplín. Je juniorskou mistryní světa ve skoku do dálky, později se stala vícebojařkou, ve kterém držela český rekord, věnovala se i běhu na 400 metrů, k němuž nakonec přidala i překážky. Na který závod nejraději vzpomíná? Proč si po rozvodu s tenistou Rosolem nechala jeho příjmení? A co je problémem dnešní mladé generace atletů? Podívejte se na další epizodu Dobojována, kterou moderuje Lucie Černá. Poslechnout si ji můžete i v audio verzi.