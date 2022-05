Jan Bobrovský: Byl jsem taková brněnská hrouda, v Mongolsku jsem přežil na pivu

Přemýšlel někdy Jan Bobrovský o tom, že by zůstal v zahraničí? (3:38)

Zápas v Brně proti CSKA Moskva v roce 1969 (5:43)

Proč odmítl návrat do reprezentace? (13:03)

Jak se podařilo vytvořit veleúspěšný tým brněnských basketbalistek? (15:30)

Co dokázalo Jana Bobrovského na hřišti vytočit? (22:25)

Vzpomínky na vítězství na mistrovství Evropy s ženskou reprezentací (24:13)