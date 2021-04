Arenberger: Sputnik je stále ve hře. Kauza Vrbětice nic nemění

Poté, co vyšla najevo informace o možném zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že je Rosatom v rámci tendru na dostavbu Dukovan ze hry. Můžete říct to samé o Sputniku?

Co se týče Sputniku, je naše stanovisko jako ministerstva zdravotnictví neutrální. Požádali jsme Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby si vyžádal potřebnou dokumentaci k dostupným vakcínám, které by eventuálně mohly rozšířit naše portfolio. A jedna z nich je právě Sputnik.

Vidím to tak, že sem zřejmě přišli nějací lidé a udělali tady výbuch. Petr Arenberger

Zastavme se nejprve u Vrbětic. Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělní tiskové konferenci řekl, že podle něj nešlo o akt státního terorismu, nýbrž o útok na zboží (později se za tento výrok omluvil, rozhovor vznikl před omluvou - pozn. red.). O co šlo podle vás?

Já do toho problému zas až tolik nevidím.

Nějaký názor ale určitě máte.

K výbuchu došlo, jestli byl směrován proti České republice či nějakému materiálu a našim občanům, kteří tam v tu chvíli byli…

Šlo o čin, při kterém zemřeli dva čeští občané, je to podle vás státní terorismus, či jste spíše nakloněn (původní) verzi premiéra Babiše?

Skutečně nejsem schopen z hlediska právního a terminologického posoudit, o co se jedná. Vidím to tak, že sem zřejmě přišli nějací lidé a udělali tady výbuch. Jestli to bylo zaměřeno jedním anebo druhým směrem, nevím.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) označil svou avizovanou cestu do Moskvy, kde měl jednat o ruské vakcíně, za zastírací manévr, což ale Babiš odmítl. Věděl jste o něm?

Dozvěděl jsem se o tom z médií. Považoval jsem, že je potřeba panu vicepremiérovi popřát šťastnou cestu. Na druhou stranu veřejná nabídka z ruské strany přišla, myslím, už na začátku dubna s ohledem na tehdejší komplikace s dodávkami (certifikovaných) vakcín.

Takže vám ta cesta do Moskvy přišla jako dobrý nápad?

Já samozřejmě těm obchodním vztahům a technikáliím, co se týče dovozu vakcíny, nerozumím. Z hlediska obchodního se mi ale zdálo, že není špatné, jestli se tam bude ta dodávka dohadovat. Ale ve fázi, kdy ještě není k dispozici dokumentace k možné aplikaci, je nákup předčasný.

Ještě ke Sputniku, už v březnu jste mi řekl, že byste umožnil klinickou studii před schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA). Opravdu je to podle vás i vzhledem k vývoji kolem Vrbětic stále na místě? Sám Hamáček řekl, že Sputnik je téma, které spadlo pod stůl.

Myslím, že je předčasné hodnotit, jestli se ČR bude či nebude rozhodovat o nákupu. My asi vyčkáme na to, jaké dokumenty dorazí, a určitě se na ně podíváme. Asi teď není důvod psát dopis, aby je neposílali.

Není? Nebylo by v současnou chvíli lepší napnout všechny síly, abychom získali hlavně co nejvíce již certifikovaných vakcín? Šéfka SÚKL řekla, že proces, který předchází klinické studii (za předpokladu obdržení potřebných dokumentů), by trval v řádu týdnů až měsíců.

Samozřejmě napínáme úplně nejvíc síly, abychom tu měli co nejvíce certifikovaných vakcín.

Jak?

Komunikací s Evropskou unií. Výsledkem je další milion dvě stě tisíc dávek, které dostaneme navíc a umožní nám do konce prázdnit naočkovat kolem 70 procent populace.

Například Německo však shánělo vakcíny i po vlastní ose.

Jednání probíhá na vládní úrovni. Naši zástupci mají zadání, aby když se něco objeví, to dovezli za každou cenu. To nějak ale neovlivňuje to, jestli jsme se zeptali před deseti dny, jaká je dostupná dokumentace k jiným vakcínám.

Ale nemělo by v případě Sputniku být pro ČR i varováním, jakou politickou nestabilitu způsobil dovoz ruské vakcíny na Slovensku? Připomeňme, že stála křeslo slovenského premiéra Igora Matoviče.

Tam to udělali tak, jak by to asi u nás nikdo udělat nechtěl… Doletělo nějaké letadlo do Moskvy, přivezlo vakcíny a strčilo je na Slovensku do lednice. Takový postup je samozřejmě nevhodný. Navíc se ukázalo, že vlastní dokumentace neodpovídala tomu obsahu.

V případě, že bychom podnikli kroky ke klinické studii, jakou ale my máme záruku, že nám Rusko pošle správné dokumenty?

Musí se to validovat. To platí v podstatě u jakéhokoliv klinického zkoušení léků.

To, že bude Sputnik patřit mezi vaši agendu, naznačil při vašem jmenování i prezident Miloš Zeman. Vy stále trváte na možnosti klinické studie. Jak rozumíte výtkám, že jste ministr Sputniku?

Myslím, že to média hodně nadnesla, tak to samozřejmě není.

Krátce po vašem nástupu jste změnil uvolnění pro shromažďování lidí z oznámených dvaceti zpět na dva s tím, že to budou kontrolovat policisté, kteří to ale odmítli a nedělají to, protože to podle některých právníků nemá oporu v zákoně. Budete stále trvat na tom, aby to vymáhali?

Nikdy jsme netrvali na tom, aby to vymáhali. To je samozřejmě jejich práce. Nechceme do toho nijak zasahovat. Nastavili jsme taková pravidla…

Takže podle vás policie neplní svojí práci?

Nemám vliv na to, abych ovlivňoval práci policie. Dali jsme nějaké mantinely, které předpokládám, že rozumný člověk dodržuje i bez policie.

A měla by podle vás nějakou sankci ukládat?

Tak dodržovat předpisy se má…

Ale to mi neodpovídáte na otázku, jestli by tam měla být sankce.

Tak ještě jednou. Myslím si, že dodržovat předpisy se má, na což by měla samozřejmě dohlížet výkonná moc, která to buď dělá, nebo ne. Jak říkám, na to nemám nějaký zásadní vliv. Z mého pohledu bych spíše apeloval na to, aby lidi ta pravidla dodržovali. Máme roční zkušenost s virem a víme celkem dobře, jak se chovat. Pokud to budeme dále dodržovat, tak je to s výhodou.

Máme sice nějakou roční zkušenost, ale stále se diskutuje o tom, jestli mají nějaká opatření vlastně smysl. Například u nošení roušek. Doposud jste veřejnosti nepředložili data o tom, kolik lidí se nakazilo, když potkalo někoho nakaženého na ulici a minulo se s ním na pár sekund. Jak má veřejnost věřit i tomuto, když to policie nevymáhá, a data nemáme?

Existují postupně publikované práce, které jsou k dispozici, výrazně s nimi pracuje poradní skupina MeSes při ministerstvu.

Dobře, ale laická veřejnost, která je celý den v práci, poté asi nehledá odborné studie. Znovu se proto ptám, z jakého důvodu by měla dodržovat opatření, když chybí i data o jejich účinnosti?

Data existují a my o nich hovoříme.

Na žádné z tiskových konferencí jsem neslyšela o počtu lidí, kteří se nakazili tím, že na ulici prošli bez roušky kolem někoho nakaženého.

Velké statistické práce existují a naši epidemiologové na nich pak modelují postupy. Pro veřejnosti jsou zbytečně složitá. Takže se to k nim pak dostane ve formě zkratky.

Zeptám se ještě jinak, je podle vás nošení ochranných prostředků venku stále na místě?

Já si nemyslím, že když jde někdo sám po ulici měl by mít roušku z toho důvodu, aby se nenakazil.

Takže proč je to stále platné opatření?

Protože epidemiologická situace stále není taková, abychom k tomu mohli přistoupit. Magická hranice, při které by se mělo rozvolňovat, je podle epidemiologů 100 na sto tisíc obyvatel….

Vy ale mluvíte o tom, že považujete tohle dané opatření za nepodstatné. Tak proč se alespoň to neupravíte hned?

Neříkám, když je tam člověk zaručeně sám, ale co když na vás někdo vykoukne za rohem?

A na to jsem se ptala předtím, zda máme počet případů, které se nakazily na ulici letmým setkáním bez roušky.

Myslím, že všechny situace, které se mohou na ulici stát, asi nejsou namodelované. Obecně platí, že skupina dvou lidi je bezpečnější…

Dočkáme se někdy toho, že na vládě představíte plán rozvolňování? Na minulé tiskové konferenci jsme jako novináři slyšeli, ať ptáme na další rozvolňovaní za týden.

Ano, intenzivně na tom pracujeme od mého nástupu, tedy asi deset dní. Vycházíme jak ze systémů, které předtím připravila vláda, tak z dostupných opozičních materiálů. Z toho skládáme balíčky, a myslím, že ty, které budou na následující dva až tři rozvolňovací cykly, by měly být k dispozici na čtvrtečním jednání vlády. Tam budeme určitě muset něco schválit.

Premiér Babiš zdůvodňoval odchod vašeho předchůdce Jana Blatného (za ANO) špatnou komunikací. Vy jste s nástupem do úřadu sliboval její zlepšení. Nesvědčí tyhle první interakce spíše o opaku? Jak jste s tím spokojen?

Myslím, že jsou uživatelé docela spokojeni. Média se snaží. O víkendu sice zaznělo, že ministerstvo nekomunikuje, ale nedovedu si představit, jestli v případě, kdy je člověk pětkrát až šestkrát denně v televizi, je komunikace velká či malá. Myslím, že nikdo jiný z politiků takhle často v médiích není.

Neměla jsem na mysli míru, nýbrž například to, že jste minulý týden ve Sněmovně na dotaz poslance Dominika Feriho (TOP 09), kdy se budou očkovat lidé do 30 let, odvětil, že je moc zvídavý. Skutečně považujete tohle za to kýžené zlepšení komunikace?

Samozřejmě úkolem opozičního politika zvídavost je.

Ale jestli je tohle dobrá forma komunikace... V jiných zemích se objevily těžší průběhy u mladých lidí, někteří z nich tu na očkování také zřejmě čekají.

Lékař není v tomhle okamžiku schopen říct nějaké konkrétní datum. Jsme závislí na dodávkách vakcín. Opakovaně jsme tu zažili, že byly výpadky v dodávkách vakcín. Čili si to netroufám stoprocentně říct. Ale vzhledem k tomu, že nám teď dorazili další dodávky od Pfizeru, můžeme orientačně říct, že to bude někdy během prázdnin.

A stále platí to, že byste chtěli registr každý týden zpřístupnit lidem o pět let mladším, než byla dosavadní kategorie?

Ano. Byla to moje chyba, že jsem to řekl, protože jsem slíbil, že nebudu říkat konkrétní čísla…

Jestli právě tohle není ten zásadní problém komunikace, a sice, že se neustále něco mění, než to, že by se komunikovalo málo.

To je pouze úhel pohledu. Nevím, jak moc dobře vláda komunikovala předtím, než jsem se stal ministrem zdravotnictví. Ale to, že se neustále slibovalo, že se otevřou lanovky, a nakonec nám roztál sníh, si taky nemyslím, že byla optimální komunikace. Bylo to jenom kvůli tomu, že se stále posouvaly nějaké termíny a virus nám to prostě neumožnil.

Musíme vycházet z objektivní situace a říct si, že pracujeme s biologickým agens (mikroorganismem), který si s námi hraje, a dávat plané sliby veřejnosti je neseriózní.

Sám jste ale zmiňoval, že s ním máme ale roční zkušenost a je zřejmé, že určitým způsobem můžeme ten biologický faktor ovlivňovat. Děláme to dostatečně dobře a efektivně?

Myslím si, že ano. Na druhou stranu jenom komunisté říkali, že poručíme větru a dešti a tady to odpovídá podobně. Některé věci nemůžeme rozhodnout, běží si svým životem a my můžeme jen lépe či hůře proti nim bojovat.

Dlouho se nám ten boj ale zřejmě nedařil. Ačkoli jste nastoupil před pár týdny, jak si pak vysvětluje, že je Česko na špičkách koronavirových statistik?

Žádné zásadní rozhodnutí pro to nemám. Myslím si, že budeme muset pandemii časem vyhodnotit nějak komplexně. Nezáleží to pouze na konkrétních rozhodnutích o tom, v jakém okamžiku co. Každá země se v pandemii učí. Byli jsme nejlepší i nejhorší, a teď jsme v podstatě srovnatelní s ostatními zeměmi.

O čem jednal Arenberger v minulosti s premiérem Babišem? Má politické ambice? A co ho pojí s Piráty?

