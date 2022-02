Víkendové počasí bude na draka, příští týden zavoní předjařím

Déšť v nížinách, sníh ve vyšších polohách a vítr s nárazy 55 až 70 km/h předpovídají meteorologové pro nadcházející víkend. Foukat bude i na počátku nového pracovního týdne, ale postupně by se mělo oteplovat. Počasí by v následujícím týdnu mělo připomínat předjaří, teploty by se měly dostat až k 11 stupňům Celsia, řekla Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová.