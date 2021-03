Víkend bude větrný a deštivý, příští týden se vrátí sněžení

Do konce týdne bude v Česku panovat větrné počasí s občasným deštěm či přeháňkami a teplotami do 10 stupňů Celsia. Výhled pak naznačuje, že se v příštím týdnu i do nížin vrátí sněžení, což bude doprovázeno poklesem teplot, sdělila Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová.