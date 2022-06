Ve francouzském Biarritzu bylo skoro 43 stupňů, v pátek zemřeli dva senioři

Doposud nejvyšší naměřené teplota v Biarritzu, 40,6 stupně Celsia, pocházela ze srpna 2003. Měsíční rekordy byly překonány například v Bordeaux, Rennes, Cognacu nebo v Nantes. V některých francouzských městech byl vstup do muzeí, která mají klimatizaci, zdarma, aby se lidé mohli ochladit. V Paříži zůstaly zavřené některé městské plovárny kvůli stávce, píše agentura AFP.

Severoitalská Lombardie chystá kvůli velkému suchu vyhlášení mimořádného stavu. Oblast kolem řeky Pád zažívá největší sucho za posledních 70 let a tamní zemědělci varují, že to bude mít ničivý dopad na letošní úrodu.

Německo v sobotu zažilo nejteplejší den letošního roku, ve městě Waghäusel ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko rtuť teploměru ukázala 37,1 stupně Celsia.U braniborského Treuenbrietzenu hoří už od pátku les. Požár, který původně zasáhl 60 hektarů, se podařilo zmenšit na 40 hektarů, hasiči do akce nasadili i vrtulník. DPA uvádí, že vlaky mířící do letovisek u Baltského moře byly plné. V neděli se očekávají ještě vyšší teploty, v okolí Jeny nebo Chotěbuzi na východě země by mohlo být až 38 stupňů Celsia.