Příští týden bude až 14 stupňů

Počasí v následujících čtyřech týdnech bude podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) lehce nadprůměrné, co se týče teplot, a zcela průměrné, co se týče srážek. Příští týden by se v porovnání s tím končícím mělo oteplit. Přes den teploty přesáhnou 12 stupňů.