Po deštích a ochlazení se vrátí vedra

Od deštníků po opalovací krémy. Tak by se dalo charakterizovat počasí, které nás bude provázet během tohoto týdne. Do středy bude nad Českem ovlivňovat počasí vlnící se studená fronta, kterou provázejí vydatné deště. Spadnout by mělo až 40 mm srážek, uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.