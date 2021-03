Po chladném víkendu teploty opět vyletí vzhůru. Do Velikonoc ale nevydrží

Po relativně chladném víkendu teploty v Česku o něco spadnou, pak se vyhoupnou opět vzhůru, a to až nad 20 stupňů, aby na prodloužený velikonoční víkend zase citelně spadly. V dlouhodobém srovnání by měl být následující týden průměrný až slabě nadprůměrný. V týdenní předpovědi a dlouhodobém výhledu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).