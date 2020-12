Na přelomu roku prudce klesnou teploty

Nejtepleji by mělo být na počátku příštího týdne. Na Štědrý den se teploty budou pohybovat kolem pěti stupňů Celsia. Během vánočních svátků by měl do Česka proudit studený vzduch ze severu. Meteorologové očekávají ochlazení a také sněžení. Sníh by měl padat nejen na horách, ale i v nižších polohách.

Chladný ráz počasí vydrží i v posledních dnech letošního roku. Na silvestra by mělo mrznout, teploty by se mohly dostat až k minus pěti stupňům v noci a během dne by se mohly udržet také pod nulou.

Týden od 4 do 10. ledna by měl být ve sledovaném období nejchladnější. Noční teploty by měly klesat až k minus devíti stupňům, denní by se měly pohybovat na průměrných dvou stupních Celsia. I když by mělo být relativně nejchladněji, extrémy nenastanou. „I ten by měl mít průměrnou teplotu nad dlouhodobým normálem,“ uvedl ČHMÚ. Podobný charakter počasí by měl mít i týden od 11. do 17. ledna.