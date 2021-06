Na Medarda zaprší, pak už zřejmě ne. Tropy však nečekejme

Pranostika „Medardova kápě čtyřicet dní kape“ se podle odhadů meteorologů zřejmě nevyplní. Podle jejich zjištění za posledních 30 let pršelo na Medardův svátek ve 23 letech, pak už ale bývalo počasí proměnlivé. Například loni 8. června pršelo málo, pak ale zemi zasáhly silné deště, které přinesly nadprůměrné objemy vody. V červenci 2020 už zase nepršelo téměř vůbec.

Příští čtyři týdny by měly být z dlouhodobého hlediska teplotně spíše průměrné, srážkově průměrné až podprůměrné. Meteorologové přitom od roku 1991 naměřili průměrnou teplotu 17,3 stupně Celsia.

První týden od 7. června do 13. června můžeme čekat nejvyšší denní teploty mezi 22-26 stupni, ranní pak mezi 10-12. Srážkově by měl být tento týden spíše průměrný až podprůměrný, podobně jako další týden.

Druhý týden od 14. června do 20. června by měl být interval teplot vyšší, mezi 19-28 stupni Celsia, ráno mezi 7-16 stupni.

Třetí týden od 21. června do 27. června se budou denní maxima pohybovat mezi 17-25 stupni, ráno by mohly padat až k osmi stupňům Celsia. V tomto období by mohlo pršet o něco více než v předchozích dnech.