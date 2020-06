Na Evropu se žene extrémní bouře, Německu hrozí supercela

Silné bouřky už začaly řádit ve Francii a postupně se přesouvají směrem na západ. Během svého putování budou nabírat na síle a v sobotu ráno udeří na západě Německa, varuje tamější meteorologická služba. Během sobotního odpoledne by měly bouře nabrat na síle a také na rychlosti.

Extrémně silné bouřky hrozí i na jihu Německa, kde by mělo především extrémně silně pršet a meteorologové varují před krupobitím. V neděli by se mělo citelně ochladit a celý den by mělo vydatně pršet.