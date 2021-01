Jih Evropy zasáhne „vodní bomba” a orkán, sever zasypou přívaly sněhu

Vítr s sebou přinese i prudké a velmi intenzivní deště. Na atlantickém pobřeží Španělska a Portugalska už prší. Déšť postupně nabírá na intenzitě a v pondělí by na mnoha místech mohlo spadnout až 120 litrů na metr čtvereční. Intenzivně by mělo pršet také ve vnitrozemí států.

Do oblasti nízkého tlaku se postupně dostanou také Baleárské ostrovy, Korsika, Sardínie, Itálie, Dalmácie a Řecko. V Itálii by do pondělí mělo spadnout až 200 litrů na metr čtvereční. V Chorvatsku a Řecku by měly být deště ještě silnější, meteorologové počítají s až 300 litry na metr čtvereční. V těchto oblastech hrozí místy až metr vysoké záplavy, varuje německá meteorologická služba. Současně se s přívaly vody zvyšuje riziko sesuvů půdy.