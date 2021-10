Definitivně přichází podzim

Postupně začne pršet. Teploty by se v prvním sledovaném týdnu od 4. do 10. října měly ráno pohybovat kolem sedmi stupňů, odpoledne kolem 17.

Týden od 11. do 17. října bude o něco chladnější s nejvyššími ranními teplotami kolem čtyř stupňů a odpoledními kolem 14.

Teplejší než obvykle by podle meteorologů mohl být týden od 18. do 24. října , kdy se průměrné ranní teploty mají pohybovat kolem čtyř stupňů a odpolední kolem 15.

Poslední týden od 25. do 31. října ranní teploty v průměru budou kolem čtyř stupňů, odpolední kolem 12.

Většina srážek v období od 4. do 10. října spadne v úterý a ve středu. V ostatních dnech mají být srážky zanedbatelné nebo vůbec žádné.

Relativně nejdeštivější by měl být týden od 11. do 17. září, ani ten se ale nebude vymykat dlouhodobému průměru.

Průměrná teplota v tomto období je 8,9 stupně (od 1991 do 2020). Nejnižší průměrná teplota od roku 1941 byla v roce 1946, a to 5,3 stupně, naopak nejvyšší v roce 1966, a to 13 stupňů.