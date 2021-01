Chumelenici doprovodí silný vítr a závěje, varovali meteorologové

Až do čtvrtečního podvečera bude hrozit na Vysočině a v částech Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje tvorba sněhových jazyků.

Od středečního poledne až do čtvrtečních 18.00 se budou sněhové jazyky tvořit i v částech Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Ve středu vstoupí v platnost další výstraha před silným větrem. Bude se týkat Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Foukat by mělo rovněž na Vysočině a v částech Pardubického a Jihomoravského kraje. Silný západní až severozápadní vítr může mít v nárazech rychlost až 65 kilometrů v hodině.

Vedle toho by mělo od středečního podvečera až do čtvrtečního poledne znovu silně sněžit. V příhraničních oblastech Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje může do čtvrtečního poledne připadnout během 12 hodin až 15 centimetrů sněhu.