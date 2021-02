Česko zasáhne silný vítr, hladiny řek budou stoupat, varovali meteorologové

V částech Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje hrozí až do středečního dopoledne tvorba ledovky.

Silný vítr zasáhne celou republiku s výjimkou Libereckého, Zlínského a částí Jihomoravského a Ústeckého kraje. Hrozit bude od středečního podvečera do čtvrtečního odpoledne. Foukat by mělo od západu až jihozápadu s nárazy o rychlosti do 70 kilometrů v hodině.