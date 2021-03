Znalci konečně ochutnali víno, které přiletělo z vesmíru

Znalkyně vína a přispěvatelka časopisu The Decanter Jane Ansonová se domnívá, že víno, které zůstalo na Zemi, chutnalo „o něco mlaději než to z vesmíru”. Chemická a biologická analýza procesu stárnutí u vína by vědcům mohla odhalit způsob, jak uměle nechat zestárnout víno, uvedl biolog Michael Lebert z Erlangensko-norimberské univerzity.

Odřezky vinné révy nejenom všechny cestu do vesmíru přežily, ale také rostly rychleji než réva na Zemi. A to i přesto, že měly limitovaný přísun vody a světla. Zatím je ale brzy na to, aby vědci dokázali určit, jak a proč k tomu došlo. Až na to přijdou, mohlo by jim to pomoci vypěstovat odolnější révu na Zemi – a tím připravit podmínky pro pěstování hroznů a výrobu vína ve vesmíru, domnívá se Lebert. „Hrozny jsou pro astronauty navíc velmi zdravé,” doplnil.