Unikátní objev z něj udělal milionáře. Nyní se Tanzanec raduje podruhé

„Sám nejsem vzdělaný, ale mám rád, když se věci dělají profesionálně. Chtěl bych, aby se mým dětem dostalo hlavně vzdělání,“ uvedl. Kromě školy chce dále postavit zdravotnické zařízení a investovat do komunity v regionu Manyara na severu země.

Tanzanit je jedním z nejvzácnějších drahokamů na planetě a podle tanzanských geologů se jeho zásoby do dvaceti let zcela vyčerpají. Modrý kámen má z různých stran různá zbarvení s odlesky zelené, červené nebo fialové. Jeho hodnota záleží kromě čistoty právě i na barvě. Až do objevů Laizera vážil nejtěžší nalezený surový drahokam 3,3 kilogramu.