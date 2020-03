Wagyu do domu: Někteří jsou si v době karantény přece jen rovnější

Ještě před několika týdny společnost zavážela zboží do michelinských restaurací v centru New Yorku. Vlivem uzavření podniků se však ze dne na den ocitla bez zákazníků také dodavatelská firma, jež však vymyslela rychlé a elegantní řešení.

Místo do luxusních restaurací teď vozí kraby, kaviár, lanýže nebo wagyu ke dveřím koncových zákazníků. Výhodou pro milovníky takových pochoutek je fakt, že firma nezdražila, a lidé si tak mohou objednávat produkty za ceny, za něž je kupovaly restaurace.

„Zákazníci nejčastěji dělají objednávky do 100 dolarů (2500 korun). Objednávají si maso, houby, ale také oleje a vinné octy,” říká Ian Purkayastha, zakladatel Regalis Food. Firma objednávky zabalí a pošle kurýrní firmou v chladících boxech. Obyvatelé New Yorku mají dopravu zdarma, společnost nabízí za 60 dolarů (1400 korun) zaslání i do Chicaga a Texasu, kde má další pobočky.