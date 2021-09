Vyučil se v Americe, snídaně bral jako show. Český kuchař je vždy o krok dál

Jako dítě v kuchyni pomáhal babičce. Nejméně čtyři týdny tak Martin Kortus strávil každý rok spolu s bratrem na chatě svých prarodičů v Šáreckém údolí. „Sbíral jsem bylinky do připravovaných polévek, už jsem věděl, která do jaké patří,“ vzpomíná dnes zkušený šéfkuchař, který měl prý stejně nejraději babiččinu mléčnou polévku s domácími nudlemi.

„Používala hodně zeleniny, petržel, libeček, prostě to, o co je dnes zájem. Uměla si poradit i se zbytky, když jsme nedojedli nedělní oběd – opravdu nešlo spořádat tři kuřata a dvě kachny najednou – udělala skvělé knedlíky plněné masem a přelité rozpuštěnými škvarky.“ Ještě teď mu při té vzpomínce září oči a musí polykat, jak mu pracuje chuťová paměť.

K vaření se pak spolu se svým otcem dostal během studentských let, když zastoupili v kuchyni maminku. „Tu to moc nebavilo, ale znáte to, chlapi vaří jen, když se jim chce. Dělali jsme guláše, nějaké plátky s houbami, boloňské špagety. Zkoušeli jsme i nejrůznější techniky, včetně restování, aby si maso udrželo chuť,“ vzpomíná muž, jehož profesní cesta se ke kuchařině moc neubírala. Vystudoval telekomunikace, bavilo ho fotit. „Ale pořád jsem chtěl cestovat, hned jak to šlo, v roce 1990, jsem vyjel do USA.“