Ve Finsku začali vařit pivo s chutí bezpečí a svobody

„Prostě to explodovalo. Měl jsem hovory z celého světa, ze Spojených států, Japonska, Německa. Bylo jich příliš mnoho, než abych si je zapamatoval,“ řekl AFP dvaačtyřicetiletý Fin, kterému telefon zvonil nepřetržitě čtyři dny.

A do malého pivovaru, postaveného ještě v dobách, kdy Finsko bývalo součástí carského Ruska, se hrne podle AFP nepřetržitý proud zákazníků, a tak má Petteri s osmi zaměstnanci co dělat, aby drželi krok s poptávkou. Pivo je prakticky vyprodané hned, co sjede z linky.