V Brně vyhlašovali nejlepší piva, za vítězem mužský rukopis nehledejte

„Vyznávám tradiční poctivá česká piva. V tomto případě mi šlo o to, abych uvařila pivo, které se hned tak nepřepije, což se u silnějších piv může stát. Při tvorbě gradusu jsem mimo klasických sladů volila i slad karapilis, několik odrůd chmele včetně Žateckého poloraného červeňáku a vodu z jezer u Tovačova. Pivo vyrábíme v otevřených kvasných kádích a následným dlouhým zráním při nízké teplotě v ležáckém sklepě,“ uvedla ke dvanáctce žena, která je sládkovou už 30 let. K vaření piva se dostala poté, co na katedře biochemie dala vůni chmele přednost před vůněmi jinými.