V 98 letech dokončil univerzitu, teď plánuje napsat knihu

Myšlenka studovat vysokou školu ho ale nikdy neopustila, a to ani v pokročilém věku. Když mu bylo 93, zapsal se na Univerzitě v Palermu na obor historie a filozofie. „Bylo to teď, nebo nikdy,” svěřil se Paterno, jenž o tři roky později získal bakalářský titul. A nyní i magisterský.

Kdo by si myslel, že teď si 98letý stařík plánuje odpočinout, mýlil by se. Aktuálně chce na svém psacím stroji, kterému je roky věrný, napsat román. Psací stroj mimochodem používá od roku 1984, kdy jej dostal od své matky (která se dožila téměř sta let) jako dárek k oslavě odchodu do důchodu.