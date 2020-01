Ustál prohibici a ženám byl dlouho vstup zakázán. Nahlédněte do vyhlášeného baru

Ryze mužský bar přežil i období prohibice ve Spojených státech, která začala přesně před 100 lety a trvala až do roku 1933. McSorleyho bar byl jedním z těch, které zůstaly otevřeny. Tou dobou už se o provoz staral McSorley mladší, který podnik převzal po otcově smrti v roce 1910 a vedl jej do roku 1936, kdy hospodu prodal štamgastovi a bývalému policistovi Danielu O´Conellovi. Jeho rodina vedla bar do roku 1977, kdy jej koupil zatím poslední majitel Matthew Maher. Ten však tento týden podlehl rakovině a majitelkou se pravděpodobně stane jeho dcera, která v baru dlouhodobě obsluhovala.