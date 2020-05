Uchopil příležitost za pačesy a v karanténě čepuje pivo před domy zákazníků

S nápadem přišel mimo jiné provozovatel pivního baru během karantény, kdy byl nucen svůj podnik zavřít. Rozhodl se, že do malé dodávky zabuduje výčep, který ústí z boku auta, a začne po Londýně rozvážet pivo před domy zákazníků.

„Nevleze se nám do dodávky sice tolik piva, kolik jsme před karanténou prodali třeba v pátek nebo sobotu večer, ale děláme to čistě pro potěšení zákazníků. Ten jejich pohled, když načepujeme pivo až u nich, je prostě k nezaplacení,” říká Brown.

O služby společnosti Forest Road Brewing Co. se strhl mezi lidmi velký zájem. „Tenhle chlap, to je prostě superhrdina. Ne všichni superhrdinové nosí pláště, ale tenhle by měl. Skvělé pivo, rychlé doručení, prostě super,” chválí si služby pojízdného pivovaru zákazník Nick Bateson.