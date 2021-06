Soutěž o nejlepší pivo nedokázala porazit ani epidemie

Sice se musely přesunovat termíny, situace si vyžádala i řadu dalších nenadálých opatření, ale nakonec se to podařilo. Ani koronavirus totiž nedokázal zrušit už 29. ročník prestižní soutěže o nejlepší balené pivo Pivex 2021 a sedmý ročník klání Zlatý soudek a Zlatý mini soudek, ve kterých soutěžila piva čepovaná. Do degustační soutěže balených piv se letos přihlásilo 30 značek piv, do soutěže sudových piv dalších 33 značek.