Sklu se věnuje přes 40 let, teď s ruční výrobou usiluje o zápis na seznam UNESCO

„Jsou k tomu potřeba velké zkušenosti. Lidé, kteří u nás pracují i víc než pětadvacet let, tak se také pořád učí a zdokonalují. A celkově, když dokončíme práci na něčem, tak už víme, co na tom dál zdokonalit při dalším výrobku,” potvrdil Ladislav Ševčík mladší.

I kvůli své náročnosti je tak pro skláře složité tradiční řemeslo udržet a vychovat nové následovníky. „Doba je velice komplikovaná. V provedení, které děláme, je náročné získat nové pracovníky i klienty,“ doplnil zakladatel firmy. On sám se v oboru pohybuje přes čtyřicet let a postupně se chystá rodinou firmu převést na své syny.

To, zda se ruční výroba skla zapíše na seznam UNESCO bedlivě sledují i v dílně Ladislava Ševčíka. „Je to určitým způsobem reprezentace naší firmy, a nejen naší firmy, ale reprezentace celého českého broušeného skla. My to považujeme za určitou hrdost a vážíme si toho,“ zmínil Ševčík.