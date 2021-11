Profesionální kouč zbavuje lidi nadbytečného stresu, nechá do sebe bezhlavě mlátit

Gunay, jenž žil několik let i ve Spojených státech, získal před 11 lety specializované oprávnění k tomu, aby mohl pracovat jako stresový kouč. Na profesionální úrovni pomáhá lidem zbavit se vnitřního tlaku, stresu či panických záchvatů. A to tak, že do sebe nechá mlátit hlava nehlava.

Podle vlastních slov se volně inspiroval postavou z tureckého filmu, která byla zbita svým šéfem v práci. „Aplikoval jsem to do běžného života. Postavil jsem se jako pytel s pískem a dostával rány do nejrůznějších míst po celém těle,” uvedl pro agenturu Reuters.

Jedno sezení trvá asi čtvrt hodiny a kromě fyzického násilí pomáhá klientům „nechat se vyřvat”. „V podstatě klientům nahradím někoho, na koho si potřebují zakřičet. Může to být politik, jejich šéf nebo jakýkoliv jiný nepřítel,” dodal.

V současné době také hledá následovníky, kteří by v jeho práci pokračovali. Zvažuje, že v horizontu tří až pěti let předá žezlo mladším a sám odejde do „trenérského důchodu”.