Pro pivo s kamarády můžete mít i inteligentní záminku

Tento druh zábavy se k nám dostal z Velké Británie a rychle si získal oblibu všech věkových skupin. Za mekku pub kvízů by se dalo označit Brno. Zasoutěžit si tu můžete prakticky kdykoli a skoro na každém rohu.

Majitelům jednotlivých zařízení stačí pouze zajistit zázemí. Organizátor pak pošle na místo svého moderátora s otázkami, který se už o zdárný průběh soutěže postará sám. Moderátoři se často rekrutují z řad studentů vysokých škol. „Moderování hospodských kvízů se věnuji už rok. Je to super brigáda, při které si navíc můžete zlepšit svoje vyjadřovací schopnosti,“ řekl student Masarykovy univerzity Tomáš Foltán.

Fenomén hospodských kvízů rovněž pronikl do hlavního města. „V Praze začal originální PubQuiz pilotně fungovat na jaře 2014, ale teprve od roku 2016 se lze bavit o nějakých pravidelných hrách. Začátky probíhaly živelně, stálo to na jednom, dvou lidech, kteří se pořádáním kvízu bavili po práci, dělali to z radosti a „za pivo“,” říká David Novotný, koordinátor pražského PubQuizu. Ten se koná na různých místech 13krát v týdnu.